Брежнєва у пір'ях і діамантах переспівала хіт "ВІА Гри" для Vogue. ВІДЕО

Співачка Віра Брежнєва інколи ностальгує за своїм минулим часів "ВІА Гри". Цього разу артистка переспівала одну з найбільш відомих пісень гурту "Бриллианты" у новорічному відео для Vogue Russia.

В атмосферному ролику Брежнєва продемонструвала все, що, на думку російського Vogue, повинно бути в арсеналі їхніх читачів у новорічну ніч.

Пір'я, діаманти, собаки й ідеальний макіяж – так прокидається дівчина із пісні "Бриллианты" фото кадр із відео

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"Шик. Блиск. Vogue. Ідеальне новорічне відео… Я в захваті!", – коротко написала співачка у своєму Instagram.

Оригінальний кліп був куди менш розкішний ніж його нова версія

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва представила новий кліп "Тихо", у якому мандрує на віддалену планету.

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