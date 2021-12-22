Брежнєва у пір'ях і діамантах переспівала хіт "ВІА Гри" для Vogue. ВІДЕО

22 грудня 2021, 12:00

Співачка Віра Брежнєва інколи ностальгує за своїм минулим часів "ВІА Гри". Цього разу артистка переспівала одну з найбільш відомих пісень гурту "Бриллианты" у новорічному відео для Vogue Russia.

В атмосферному ролику Брежнєва продемонструвала все, що, на думку російського Vogue, повинно бути в арсеналі їхніх читачів у новорічну ніч.

 
Пір'я, діаманти, собаки й ідеальний макіяж – так прокидається дівчина із пісні "Бриллианты"
фото кадр із відео
 
У такій сукні нещодавно донька Гайді Клум Лені з'явилася на обкладинці казахського Harper`s Bazaar

"Шик. Блиск. Vogue. Ідеальне новорічне відео… Я в захваті!", – коротко написала співачка у своєму Instagram.

 
Оригінальний кліп був куди менш розкішний ніж його нова версія
 
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва представила новий кліп "Тихо", у якому мандрує на віддалену планету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Брежнєва посвітила голим животом та зізналася, що вже робить ін'єкції краси
"Доглянута жінка = красива жінка": Брежнєва розказала, як закохується в саму себе

Брежнєва зворушливо привітала молодшу доньку із 12-річчям та показала ФОТО


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів