Брежнєва у пір'ях і діамантах переспівала хіт "ВІА Гри" для Vogue. ВІДЕО
22 грудня 2021, 12:00
Співачка Віра Брежнєва інколи ностальгує за своїм минулим часів "ВІА Гри". Цього разу артистка переспівала одну з найбільш відомих пісень гурту "Бриллианты" у новорічному відео для Vogue Russia.
В атмосферному ролику Брежнєва продемонструвала все, що, на думку російського Vogue, повинно бути в арсеналі їхніх читачів у новорічну ніч.
"Шик. Блиск. Vogue. Ідеальне новорічне відео… Я в захваті!", – коротко написала співачка у своєму Instagram.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва представила новий кліп "Тихо", у якому мандрує на віддалену планету.
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