Онука Ротару відсвяткувала 33-річчя коханого в Мексиці. ФОТО

20-річна Софія Євдокименко, яка нещодавно показалася у провокативному образі, відсвяткувала 33-річчя бойфренда, підприємця Дениса Жаданова у Мексиці.

Онучка Софії Ротару виклала сторіс із привітанням бойфренда, а сам Денис поділився із підписниками окремим постом.

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"Сьогодні ми в Тулумі із Софією та Голді (собака пари — ред.), але є стільки людей, про яких я думаю. Всім вам, хто робить моє життя прекрасним, дякую", – написав іменинник.

Нагадаємо, Софія та Денис почали зустрічатися у 2020-му. Пара мешкає на два міста – Нью-Йорк та Київ. Нещодавно закохані відсвяткували річницю стосунків в Італії.

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