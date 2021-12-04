Онука Ротару відсвяткувала 33-річчя коханого в Мексиці. ФОТО
20-річна Софія Євдокименко, яка нещодавно показалася у провокативному образі, відсвяткувала 33-річчя бойфренда, підприємця Дениса Жаданова у Мексиці.
Онучка Софії Ротару виклала сторіс із привітанням бойфренда, а сам Денис поділився із підписниками окремим постом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Сьогодні ми в Тулумі із Софією та Голді (собака пари — ред.), але є стільки людей, про яких я думаю. Всім вам, хто робить моє життя прекрасним, дякую", – написав іменинник.
Нагадаємо, Софія та Денис почали зустрічатися у 2020-му. Пара мешкає на два міста – Нью-Йорк та Київ. Нещодавно закохані відсвяткували річницю стосунків в Італії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ротару знову зібралася до Москви на "Песню года"
Онука Ротару в топі та лосинах показала, як зміцнює прес. ВІДЕО
Онука Ротару в млосних позах показалася на тлі італійських краєвидів
powered by lun.ua