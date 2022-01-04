Федишин на кухні посвітила ніжками на високих підборах. ФОТО

Співачка Ірина Федишин починає 2022-й "на домашньому", а точніше на кухні.

Артистка поділилася із підписниками в Instagram світлинами, на яких позує у самісінькому светрі та, як не дивно, на шпильках.

"З Новим Роком. З новим щастям", – написала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Федишин продемонструвала, як розважається взимку. Зірка стрибнула у сніг у купальнику.

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