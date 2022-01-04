Федишин на кухні посвітила ніжками на високих підборах. ФОТО

Вівторок, 4 січня 2022, 15:00

Співачка Ірина Федишин починає 2022-й "на домашньому", а точніше на кухні.

Артистка поділилася із підписниками в Instagram світлинами, на яких позує у самісінькому светрі та, як не дивно, на шпильках.

 
Із чашки кави почала свій рік також акторка Сальма Хаєк. Щоправда, не у светрі на кухні, а в купальнику біля басейна
фото instagram@irinafedyshyn

"З Новим Роком. З новим щастям", – написала співачка.

 
 

Нагадаємо, нещодавно Федишин продемонструвала, як розважається взимку. Зірка стрибнула у сніг у купальнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"У мене нерви не сталеві": Федишин зізналася, що використовує у вихованні ремінь і хоче народити ще


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів