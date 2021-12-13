"У мене нерви не сталеві": Федишин зізналася, що використовує у вихованні ремінь і хоче народити ще

Співачка Фрина Федишин не належить до людей, які вважають, що дітей категорично не можна бити.

Виявляється, зірка, яка має двох синів, Юрія та Олега, від свого чоловіка-продюсера Віталія Човника, навіть сама кілька разів брала до рук ремінь.

У цьому вона зізналася "Зірковому шляху".

Ірина розказала про виховання синів фото з instagram федишин

Реклама:

"Я погано відношуся до фізичних покарань. Дуже рідко я можу брати ремінь. Але перед цим я 10 раз скажу. Два рази було, що брала", - повідомила Іра, чиїм хлопчикам 10 та 6 років.

"Ну, щоб це побиття було – звичайно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10-го разу, попередила, таке бувало, що я таки брала ремінь і казала – ну ви самі напросилися. В мене нерви не сталеві", - додала вона.

Федишин вважає, що діти можуть "самі напроситися" на ремінь. Ви згодні з такою позицією?

Утім, попри "не сталеві" нерви, 34-річна артистка все ж не проти стати багатодітною мамою.

"Тепер, коли ми з чоловіком говоримо про третю дитину, то я би вже хотіла повний декрет. Звичайно, ти скучаєш за сценою, час від часу, хочеться до глядачів. Але, щоб такий шалений темп був, я б вже не хотіла", - поділилася Федишин.

Нагадаємо, свого часу Ірина розказувала, якою, на її думку, має бути жінка. Зокрема вона мусить "приймати авторитетність" чоловіка, поступатися та не забувати його хвалити.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Так ніхто ще не кохав": Федишин із чоловіком знялися в романтичному весільному ВІДЕО