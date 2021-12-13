"У мене нерви не сталеві": Федишин зізналася, що використовує у вихованні ремінь і хоче народити ще
Співачка Фрина Федишин не належить до людей, які вважають, що дітей категорично не можна бити.
Виявляється, зірка, яка має двох синів, Юрія та Олега, від свого чоловіка-продюсера Віталія Човника, навіть сама кілька разів брала до рук ремінь.
У цьому вона зізналася "Зірковому шляху".
"Я погано відношуся до фізичних покарань. Дуже рідко я можу брати ремінь. Але перед цим я 10 раз скажу. Два рази було, що брала", - повідомила Іра, чиїм хлопчикам 10 та 6 років.
"Ну, щоб це побиття було – звичайно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10-го разу, попередила, таке бувало, що я таки брала ремінь і казала – ну ви самі напросилися. В мене нерви не сталеві", - додала вона.
Утім, попри "не сталеві" нерви, 34-річна артистка все ж не проти стати багатодітною мамою.
"Тепер, коли ми з чоловіком говоримо про третю дитину, то я би вже хотіла повний декрет. Звичайно, ти скучаєш за сценою, час від часу, хочеться до глядачів. Але, щоб такий шалений темп був, я б вже не хотіла", - поділилася Федишин.
Нагадаємо, свого часу Ірина розказувала, якою, на її думку, має бути жінка. Зокрема вона мусить "приймати авторитетність" чоловіка, поступатися та не забувати його хвалити.
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