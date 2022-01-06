Можу собі дозволити: жінка Арістова похвалилася тілом в купальнику
6 січня 2022, 11:28
Телеведуча Марина Арістова вирішила позбирати лайків у своєму Instagram.
Вона просто виклала фото себе в бікіні, бо, за її словами, саме такі знімки найпопулярніші серед підписників.
"Просто фото в купальнику, неважливо з яким текстом, набирають максимальну кількість лайків, чому - незрозуміло. Нехай, отже, буде тут))) Можу собі дозволити, все-таки трьох дітей народила))))", - похвалилася дружина депутата Юрія Арістова.
Як відомо, Марина і Юрій Арістови мають двох спільних дітей: сина Роберта і доньку Марію. Також Марина виховує доньку Діану від попреднього шлюбу, а у Юрія є син Артем.
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