Можу собі дозволити: жінка Арістова похвалилася тілом в купальнику

Телеведуча Марина Арістова вирішила позбирати лайків у своєму Instagram.

Вона просто виклала фото себе в бікіні, бо, за її словами, саме такі знімки найпопулярніші серед підписників.

"Просто фото в купальнику, неважливо з яким текстом, набирають максимальну кількість лайків, чому - незрозуміло. Нехай, отже, буде тут))) Можу собі дозволити, все-таки трьох дітей народила))))", - похвалилася дружина депутата Юрія Арістова.

Нещодавно Марина уже постила фото в цьому ж бікіні на відпочинку в Занзібарі

Як відомо, Марина і Юрій Арістови мають двох спільних дітей: сина Роберта і доньку Марію. Також Марина виховує доньку Діану від попреднього шлюбу, а у Юрія є син Артем.