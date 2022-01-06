Дімопулос із донькою Деркача відірвалися під Басту в Дубаї
Четвер, 6 січня 2022, 13:00
Санта Дімопулос наступний місяць проведе в Дубаї, куди нещодавно поїхала з чоловіком та двома дітьми.
Там екс-"ВІА Гра" зустрілася зі своєю подружкою, телеведучою Тетяною Тереховою. Дівчата удвох сходили на концерт російського репера Басти і, судячи з відео в сторіс, не на жарт відірвалися.
Санта з Танею співали пісні Басти напам’ять і танцювали, не стримуючи себе.
Нагадаємо, в липні минулого року Дімопулос і Терехова розважалися разом на Міконосі.
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