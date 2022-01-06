Дімопулос із донькою Деркача відірвалися під Басту в Дубаї

Санта Дімопулос наступний місяць проведе в Дубаї, куди нещодавно поїхала з чоловіком та двома дітьми.

Там екс-"ВІА Гра" зустрілася зі своєю подружкою, телеведучою Тетяною Тереховою. Дівчата удвох сходили на концерт російського репера Басти і, судячи з відео в сторіс, не на жарт відірвалися.

Санта з Танею співали пісні Басти напам’ять і танцювали, не стримуючи себе.

Реклама:

У доньки депутата Андрія Деркача, Тетяни Терехової аж мурахи пішли від виступу російського репера з дочкою

Як відомо, Баста не міг в'їжджати в Україну протягом трьох років через те, що давав концерти в окупованому Криму

Терехова у Дубаї посвітила ногами в костюмі від Каті Сільченко

Нагадаємо, в липні минулого року Дімопулос і Терехова розважалися разом на Міконосі.