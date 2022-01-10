"Почуваюся голеньким": Яма у Маямі змінив імідж із допомогою сина

Хореограф Влад Яма на сімейному відпочинку у Маямі вирішив трішки змінити імідж.

Він просто поголив бороду, а що з цього вийшло - показав у своєму Instagram.

Влад виклав відео того, як його син Леон допомагає голити йому бороду.

Влад довірив сину себе поголити

"Дружина не впізнає, вітерцем незвично обдуває, почуваюся голеньким, але загалом добре", - поділився враженнями Влад.

"Ну привіт, 2007", - написав Яма. Певно, саме так давно він востаннє ходив без бороди фото з instagram

Судячи з фото в Instagram, Яма з родиною спочатку відпочивали в Тулумі, а тепер перебралися до Маямі, де зустріли родину Монатіків.

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Нагадаємо, в серпні подружжя Влад і Лілія Ями відпочивали в сонячній Греції.