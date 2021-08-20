Дружина Влада Ями в купальнику та сітці стала звабливою русалонькою на грецькому пляжі

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:36

Дружина хореографа Влада Ями, Лілія продемонструвала струнку фігурку на тлі моря. Фото були зроблені під час відпочинку подружжя в Греції.

 
Щоби мати таке тіло, Ліля завзято "лупашить" у спортзалі
фото з instagram 

"Сегодня я русалка🧜🏽‍♀️ Я создаю волны🌊", - процитувала жінка відому пісню Наді Дорофєєвої та Monatik.

"Яжмати. Можу собі дозволити", - додала вона.

 
Владова русалонька

Не забарився прокоментувати гарячі фото коханої Влад.

 

Як відомо, подружжя виховує синочка Леона.

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