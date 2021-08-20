Дружина Влада Ями в купальнику та сітці стала звабливою русалонькою на грецькому пляжі
20 серпня 2021, 09:36
Дружина хореографа Влада Ями, Лілія продемонструвала струнку фігурку на тлі моря. Фото були зроблені під час відпочинку подружжя в Греції.
"Сегодня я русалка🧜🏽♀️ Я создаю волны🌊", - процитувала жінка відому пісню Наді Дорофєєвої та Monatik.
"Яжмати. Можу собі дозволити", - додала вона.
Не забарився прокоментувати гарячі фото коханої Влад.
Як відомо, подружжя виховує синочка Леона.
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