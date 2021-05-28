"Наші чарівники": Monatik замилував ФОТО з випускного синочків
Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина поділилися в мережі зворушливими фото з випускного їхніх синів, Данила і Платона. Випускалася малеча з дитсадочка.
Свято для дітей організували на тему "Гаррі Поттера". Маленьких Монатіків зарахували до Ґрифіндору.
"Кожне свято моїх дітей символізує вмивання сльозами замилування та щастя. Сьогоднішній день - не виняток, навіть якось усе емоційніше з кожною новою постановкою та виступом. Ви так швидко дорослішаєте... Я так вами пишаюся, наші чарівники", - зізнався Monatik.
Нагадаємо, Данилові 5 років, Платону 4. Батьки лише нещодавно почали показувати їхні обличчя в мережі: хлопчаки "дебютували" у татковому кліпі.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Монатіки на Мальдівах: дружина співака показала милі кадри сімейного відпочинку та себе в купальниках
Татові сльози та зворушливі слова: Монатік із дружиною привітали сина з 5-річчям
powered by lun.ua