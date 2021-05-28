"Наші чарівники": Monatik замилував ФОТО з випускного синочків

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина поділилися в мережі зворушливими фото з випускного їхніх синів, Данила і Платона. Випускалася малеча з дитсадочка.

Свято для дітей організували на тему "Гаррі Поттера". Маленьких Монатіків зарахували до Ґрифіндору.

Сини Монатіка по-гарріпоттерському випустилися з садочку фото з instagram

"Кожне свято моїх дітей символізує вмивання сльозами замилування та щастя. Сьогоднішній день - не виняток, навіть якось усе емоційніше з кожною новою постановкою та виступом. Ви так швидко дорослішаєте... Я так вами пишаюся, наші чарівники", - зізнався Monatik.

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Зворушені Дмитро з Іриною поділилися фото і враженнями в мережі

Експекто патронум!

Нагадаємо, Данилові 5 років, Платону 4. Батьки лише нещодавно почали показувати їхні обличчя в мережі: хлопчаки "дебютували" у татковому кліпі.

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