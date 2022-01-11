Клум у відвертій сукні позваблювала оголеною спиною та стегном. ВІДЕО

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум вкотре похизувалася своїми ідеальними формами.

48-річна мати чотирьох дітей звабливо пограла стегнами в новій жовтій сукні від відомого модельєра Пітера Дундаса.

Пікантим відео супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Це моя нова улюблена сукня", - зізналася Гайді.

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Схоже, трусики під цю сукню носити не передбачено

Нагадаємо, одного разу Клум показалася у відвертому вбранні, після чого була безжально розкритикована.

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