Клум у відвертій сукні позваблювала оголеною спиною та стегном. ВІДЕО

Вівторок, 11 січня 2022, 10:45

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум вкотре похизувалася своїми ідеальними формами.

48-річна мати чотирьох дітей звабливо пограла стегнами в новій жовтій сукні від відомого модельєра Пітера Дундаса.  

Пікантим відео супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Це моя нова улюблена сукня", - зізналася Гайді.

 
Як вам нове плаття Гайді? Годиться для червоної доріжки?
фото з instagram
 
Схоже, трусики під цю сукню носити не передбачено 

Нагадаємо, одного разу Клум показалася у відвертому вбранні, після чого була безжально розкритикована

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