Клум у відвертій сукні позваблювала оголеною спиною та стегном. ВІДЕО
11 січня 2022, 10:45
Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум вкотре похизувалася своїми ідеальними формами.
48-річна мати чотирьох дітей звабливо пограла стегнами в новій жовтій сукні від відомого модельєра Пітера Дундаса.
Пікантим відео супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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"Це моя нова улюблена сукня", - зізналася Гайді.
Нагадаємо, одного разу Клум показалася у відвертому вбранні, після чого була безжально розкритикована.
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