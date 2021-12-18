Перестаралася з макіяжем: Клум показала себе юну у домодельні часи. ФОТО

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум, на рахунку якої безліч виходів на подіуми та обкладинок для глянців, згадала себе на світанку кар’єри.

Архівними знімками зірка поділилася в Instagram.

Гайді на фото не впізнати фото instagram@heidiklum

"17-річна я мрію про кар’єру моделі. Трошечки перестаралася з олівцем", – пожартувала Гайді, пояснюючи чудернацько обведений контур губ.

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Майже знімок на паспорт

Нагадаємо, наразі донька Гайді Лені Олумі також підкорює модний світ. Лишень за останні декілька тижнів вона встигла з'явитися на обкладинці казахського Harper's Bazaar і вийти на подіум у шоу Dolce&Gabbana.

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