Перестаралася з макіяжем: Клум показала себе юну у домодельні часи. ФОТО

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум, на рахунку якої безліч виходів на подіуми та обкладинок для глянців, згадала себе на світанку кар’єри.

Архівними знімками зірка поділилася в Instagram.

Гайді на фото не впізнати фото instagram@heidiklum

"17-річна я мрію про кар’єру моделі. Трошечки перестаралася з олівцем", – пожартувала Гайді, пояснюючи чудернацько обведений контур губ.

Майже знімок на паспорт

Нагадаємо, наразі донька Гайді Лені Олумі також підкорює модний світ. Лишень за останні декілька тижнів вона встигла з'явитися на обкладинці казахського Harper's Bazaar і вийти на подіум у шоу Dolce&Gabbana.

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