Астаф'єва в теплих краях посвітила фігуркою в купальниках. ФОТО
Модель та співачка Даша Астаф'єва, яка восени розійшлася зі своїм нареченим Артемом Кімом, полетіла відпочивати в приємній компанії - з книжкою.
Про це вона написала в своєму Instagram, а ще попередила, про що її краще не питати.
"Найнеприємніше, що можна спитати в людини, котра на відпочинку - "Коли ти повертаєшся". Якби був етикет цього заходу, я би всіма руками та ногами голосувала, визначити цей пункт жирним шрифтом!", - наголосила Даша.
Вона закликала "не квапити чуже щастя", адже чекати іноді важливіше, ніж дочекатися.
Нагадаємо, нещодавно 36-річна Астаф'єва розказала про свій спортивний режим, але запевнила, що "бухло" та інші радості в її житті теж присутні.
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