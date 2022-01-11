Астаф'єва в теплих краях посвітила фігуркою в купальниках. ФОТО

Модель та співачка Даша Астаф'єва, яка восени розійшлася зі своїм нареченим Артемом Кімом, полетіла відпочивати в приємній компанії - з книжкою.

Про це вона написала в своєму Instagram, а ще попередила, про що її краще не питати.

Даша на відпочинку робить звабливі селфі без мейкапу фото з instagram астаф'євої

"Найнеприємніше, що можна спитати в людини, котра на відпочинку - "Коли ти повертаєшся". Якби був етикет цього заходу, я би всіма руками та ногами голосувала, визначити цей пункт жирним шрифтом!", - наголосила Даша.

Не питайте людину, коли вона повернеться з відпустки

Вона закликала "не квапити чуже щастя", адже чекати іноді важливіше, ніж дочекатися.

Нагадаємо, нещодавно 36-річна Астаф'єва розказала про свій спортивний режим, але запевнила, що "бухло" та інші радості в її житті теж присутні.

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