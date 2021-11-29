"У день проходжу від 12 до 18 км": Астаф'єва розказала про свій режим і трішки целюліту

Модель та співачка Даша Астаф'єва розказала, як подобатися собі в будь-якому віці. Секрет 36-річної зірки - бути впевненою в тому, що зробила для себе максимум.

Про те, як вона "фігачить" і як ставиться до свого целюліту, Астаф'єва розказала в YouTube-шоу "ебаут".

Даша зараз цілком задоволена своєю зовнішністю фото з instagram астаф'євої

"Зараз я дуже собі подобаюся. Я кожного дня посміхаюся відображенню в своєму дзеркалі, тому що я знаю, що я дуже багато всього роблю, щоби виглядати класно", - зазначила Даша.

"Я вважаю, що таке сприйняття себе можливе тільки тоді, коли ти на сто відсотків упевнена, що ти все зробила. Я, чесно кажучи, фігачу", - поділилася вона.

Щоби мати таке тіло, зірка "фігачить"

Астаф'єва запевнила, що в її житті присутнє "бухло" та інші радощі, але п'ять днів на тиждень вона сумлінно працює над своїм тілом.

"Я прокидаюсь о 8, іду на 2-годинну прогулянку зі своїми песиками. Прислухаюсь до свого організму... Я для себе ідеальну систему зараз знайшла. П'ять днів я фігачу: спортзал, прогулянки, я в день проходжу від 12 до 18 кілометрів дуже швидкими рухами... Я розумію, що для мого тіла це ідеально, це така собі сушка "натівная", скажемо так. Спорт теж кожного дня, з понеділка по п'ятницю. Субота, неділя - я відпочиваю", - розповіла зірка.

"Целюліт є у всіх, але я цього не соромлюся, я роблю все, звісно, щоби його було трошки менше... Але хай трошки буде, тому що справжня краса - вона завжди "кульгає", - підкреслила вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Даша оголосила про розставання зі своїм бойфрендом Артемом Кімом.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Усі кола пекла": Астаф’єва розказала, як її врятували від внутрішнього крововиливу