Оце так кльов: Астаф'єва у сексі-спідньому посвітила принадами на риболовлі

5 жовтня 2021, 11:40

Співачка Даша Астаф'єва палко захоплюється риболовлею, і виявляється, це хобі можна прекрасно поєднувати з еротичними фотосесіями.

Чуттєвими кадрами та не менш гарячим бекстейджем можна помилуватися в Instagram.

 
"А ви в чому ходите на риболовлю?", - неначе питає Даша
фото LERA DOPIRCHUK
 
 
 
 
Ця жінка ловить на вудку ваші серденька
 
Місцеві гуси й не розраховували на таке шоу
 
Не дивно, що рибалка Астаф'єва користується такою популярністю серед чоловіків
 
 
Зізнавайтесь, з якого разу ви помітили на цьому фото птаха?
 
Хоч фокусу на цій фотографії і немає, ми всі й так прекрасно знаємо, на що тут варто дивитися

Нагадaємо, що Даша доволі часто публікує свої відверті фотосети, наприклад, в чалмі й намисті з оголеними грудьми на гойдалці чи в червоному купальнику в басейні.

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