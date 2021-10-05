Оце так кльов: Астаф'єва у сексі-спідньому посвітила принадами на риболовлі
5 жовтня 2021, 11:40
Співачка Даша Астаф'єва палко захоплюється риболовлею, і виявляється, це хобі можна прекрасно поєднувати з еротичними фотосесіями.
Чуттєвими кадрами та не менш гарячим бекстейджем можна помилуватися в Instagram.
View this post on Instagram
Нагадaємо, що Даша доволі часто публікує свої відверті фотосети, наприклад, в чалмі й намисті з оголеними грудьми на гойдалці чи в червоному купальнику в басейні.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Астаф'єва чуттєвим фотосетом відповіла тим, хто "з висоти своєї тупості" питає її про заміжжя та дітей
Приєднуйтесь до дискусії