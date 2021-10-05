Оце так кльов: Астаф'єва у сексі-спідньому посвітила принадами на риболовлі

Співачка Даша Астаф'єва палко захоплюється риболовлею, і виявляється, це хобі можна прекрасно поєднувати з еротичними фотосесіями.

Чуттєвими кадрами та не менш гарячим бекстейджем можна помилуватися в Instagram.

"А ви в чому ходите на риболовлю?", - неначе питає Даша фото LERA DOPIRCHUK

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Ця жінка ловить на вудку ваші серденька

Місцеві гуси й не розраховували на таке шоу

Не дивно, що рибалка Астаф'єва користується такою популярністю серед чоловіків

Зізнавайтесь, з якого разу ви помітили на цьому фото птаха?

Хоч фокусу на цій фотографії і немає, ми всі й так прекрасно знаємо, на що тут варто дивитися

Нагадaємо, що Даша доволі часто публікує свої відверті фотосети, наприклад, в чалмі й намисті з оголеними грудьми на гойдалці чи в червоному купальнику в басейні.

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