Cхудла Заріцька у прозорому ліфчику покрасувалася у примірочній
Четвер, 13 січня 2022, 13:30
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька у 2021-му вразила перевтіленням.
Після участі у шоу "Танці з зірками" артистка схудла на 20 кілограмів.
І ці зміни, вочевидь, до вподоби й самій співачці. Днями у сторіз Instagram вона виклала пікантне селфі із примірочної.
Судячи з постів співачки в Instagram, після шоу вона не зупинилася і продовжила тренування.
Нагадаємо, зміни у фігурі зірки були очевидними ще із фотографій Заріцької з відпустки, на яких вона позувала у купальнику на березі океану.
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