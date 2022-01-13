Cхудла Заріцька у прозорому ліфчику покрасувалася у примірочній

Четвер, 13 січня 2022, 13:30

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька у 2021-му вразила перевтіленням.

Після участі у шоу "Танці з зірками" артистка схудла на 20 кілограмів.

І ці зміни, вочевидь, до вподоби й самій співачці. Днями у сторіз Instagram вона виклала пікантне селфі із примірочної.

 

Судячи з постів співачки в Instagram, після шоу вона не зупинилася і продовжила тренування.

 
Ідеальна розтяжка
фото instagram@kazka.band

Нагадаємо, зміни у фігурі зірки були очевидними ще із фотографій Заріцької з відпустки, на яких вона позувала у купальнику на березі океану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Не впізнати: Тимошенко, солістка Kazka, Кароль та інші, хто в 2021-му вражав зовнішніми перетвореннями


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів