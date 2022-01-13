Cхудла Заріцька у прозорому ліфчику покрасувалася у примірочній

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька у 2021-му вразила перевтіленням.



Після участі у шоу "Танці з зірками" артистка схудла на 20 кілограмів.



І ці зміни, вочевидь, до вподоби й самій співачці. Днями у сторіз Instagram вона виклала пікантне селфі із примірочної.

Судячи з постів співачки в Instagram, після шоу вона не зупинилася і продовжила тренування.

Нагадаємо, зміни у фігурі зірки були очевидними ще із фотографій Заріцької з відпустки, на яких вона позувала у купальнику на березі океану.

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