Солістка Kazka Заріцька показалася у купальнику на березі океану. ФОТО

Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька, яка під час "Танців з зірками" схудла на 20 кілограмів, поділилася фото із відпочинку.

Співачка виклала світлини у себе в Instagram.

Для пляжного луку виконавиця обрала купальник Calvin Klein фото instagram@kazka

"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінуся. Насолоджуюся останніми днями відпочинку аби увірватися у грудень", – написала Заріцька.

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Нагадаємо, Заріцька назвала себе квір-людиною. Згодом, співачка пояснила, що мала на увазі позитивне ставлення до ЛГБТ+ -спільноти.

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