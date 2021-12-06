Солістка Kazka Заріцька показалася у купальнику на березі океану. ФОТО
Понеділок, 6 грудня 2021, 11:30
Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька, яка під час "Танців з зірками" схудла на 20 кілограмів, поділилася фото із відпочинку.
Співачка виклала світлини у себе в Instagram.
"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінуся. Насолоджуюся останніми днями відпочинку аби увірватися у грудень", – написала Заріцька.
Нагадаємо, Заріцька назвала себе квір-людиною. Згодом, співачка пояснила, що мала на увазі позитивне ставлення до ЛГБТ+ -спільноти.
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