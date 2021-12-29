Не впізнати: Тимошенко, солістка Kazka, Кароль та інші, хто в 2021-му вражав зовнішніми перетвореннями

Від 2022-го ми всі з надією очікуємо змін на краще. Щоби підзарядитися оптимізмом, ми вирішили згадати про тих селебріті, котрі цього року дивували разючими зовнішніми перетвореннями.

Водночас, історії декого з наших героїв доводять: не варто судити лише по картинці. А ще - надихають ніколи та нізащо не опускати рук.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко цьогоріч неначе десь відшукала вхід у машину часу. Політикиня не лише вигуляла кілька нових зачісок, а і приємно вражала шанувальників юнішим та свіжішим личком.

Здавалося би, найпростіша відгадка - це пластика, проте сама ЮВТ переконує, що її секрет зовсім не в цьому.

Солістці гурту Kazka Олександрі Заріцькій не вдалося вибороти перемогу в "Танцях з зірками", зате від участі в проєкті дівчина отримала вельми приємний бонус: схуднення на 20 кілограмів.

Заріцька "станцювала" з себе 20 кілограмів фото з instagram kazka

І хоча Саша завжди активно виступала за бодіпозитив, таке оновлення їй дуже до вподоби.

Чималу кількість кіло втратила й співачка Наталка Карпа. Проте, на жаль, це стало результатом не змін у способі життя чи харчуванні, а сильних стресів.

Наталка втратила 12-15 кіло фото з instagram карпи

Отримуючи купу компліментів та красуючись у купальниках і приталених сукнях, Наталка все ж нікому не радить брати з неї приклад, а ще не втрачає надії, що їм із Євгеном Тєрєховим все ж вдасться зберегти сім'ю.

Співак Девід Аксельрод навесні ошелешив фанів, розпрощавшись із фірмовою чуприною "а-ля Джон Сноу". Ультракоротку стрижку чоловікові Олени Мозгової довелося зробити, оскільки його волосся дуже постраждало після COVID-19.

Одначе Девід із тих людей, хто не лише не опускає рук, а й натомість чавить ними лимонад навіть із кислючих лимонів. Оклигавши після хвороби, артист серйозно взявся за своє здоров'я, скинув близько 30 кіло та активно зайнявся бігом.

Так тримати, Девіде! фото з instragram аксельрода

Дружині київського мера Віталія Кличка, Наталії Кличко не вдалося відсвяткувати з ним разом срібне весілля, адже подружжя бачиться лише "іноді". Сподіваємося, чоловік хоча би слідкує за Instagram коханої, інакше би ризикував не впізнати її з новою стрижкою.

Цікаво, чи зустрінуть Віталій та Наталія цей Новий рік разом? ФОТО З наталії кличко INSTAGRAM наталії кличко

Експериментувати з волоссям узялася в 2021-му й співачка Тіна Кароль. Вона рішуче обрізала чілку, щоби стати більш різкою та загадковою, а свій блонд зробила дещо холоднішим.

Як на вашу думку, личить Кароль чілка, чи ліпше відростити як було? фото з instagram кароль

А от співак Віталій Козловський, схоже, вирішив залишити в старому році все зайве. І цим зайвим стала його борідка.

Колишня нардепка Надія Савченко цього року ще глибше поринула в розкриття своєї жіночності та романтичності. До слова, хлопці, її серце поки не зайняте.

А серед західних зірок королевою - чи, радше, принцесою - перевтілень цього року можна назвати 20-річну Біллі Айліш. Дівчина змінила екстравагатні лантухуваті вбрання на сексуальні сукні та корсети з панчохами. Деякий час побула білявкою, а нещодавно перефарбувалася в шатенку.

Це Біллі зразка 2020-го року фото з instagram айліш

Нагадаємо, в кардинальних змінах, причому не на краще, багато хто запідозрив акторку Демі Мур. Подейкували про вкрай невдалу пластику, але кінодіва зрештою всіх заспокоїла: її обличчя стало невпізнаваним просто через мейкап.

А от хто дійсно зважився на операцію і дуже цим задоволений, то це актор Елліот Пейдж, який іще торік був жінкою на ім'я Еллен. Зірці "Академії Амбрелла" зробили реконструкцію грудей і тепер він із гордістю демонструє підкачаний торс у мережі.

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