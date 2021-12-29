Не впізнати: Тимошенко, солістка Kazka, Кароль та інші, хто в 2021-му вражав зовнішніми перетвореннями
Від 2022-го ми всі з надією очікуємо змін на краще. Щоби підзарядитися оптимізмом, ми вирішили згадати про тих селебріті, котрі цього року дивували разючими зовнішніми перетвореннями.
Водночас, історії декого з наших героїв доводять: не варто судити лише по картинці. А ще - надихають ніколи та нізащо не опускати рук.
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко цьогоріч неначе десь відшукала вхід у машину часу. Політикиня не лише вигуляла кілька нових зачісок, а і приємно вражала шанувальників юнішим та свіжішим личком.
Здавалося би, найпростіша відгадка - це пластика, проте сама ЮВТ переконує, що її секрет зовсім не в цьому.
Солістці гурту Kazka Олександрі Заріцькій не вдалося вибороти перемогу в "Танцях з зірками", зате від участі в проєкті дівчина отримала вельми приємний бонус: схуднення на 20 кілограмів.
І хоча Саша завжди активно виступала за бодіпозитив, таке оновлення їй дуже до вподоби.
Чималу кількість кіло втратила й співачка Наталка Карпа. Проте, на жаль, це стало результатом не змін у способі життя чи харчуванні, а сильних стресів.
Отримуючи купу компліментів та красуючись у купальниках і приталених сукнях, Наталка все ж нікому не радить брати з неї приклад, а ще не втрачає надії, що їм із Євгеном Тєрєховим все ж вдасться зберегти сім'ю.
Співак Девід Аксельрод навесні ошелешив фанів, розпрощавшись із фірмовою чуприною "а-ля Джон Сноу". Ультракоротку стрижку чоловікові Олени Мозгової довелося зробити, оскільки його волосся дуже постраждало після COVID-19.
Одначе Девід із тих людей, хто не лише не опускає рук, а й натомість чавить ними лимонад навіть із кислючих лимонів. Оклигавши після хвороби, артист серйозно взявся за своє здоров'я, скинув близько 30 кіло та активно зайнявся бігом.
Дружині київського мера Віталія Кличка, Наталії Кличко не вдалося відсвяткувати з ним разом срібне весілля, адже подружжя бачиться лише "іноді". Сподіваємося, чоловік хоча би слідкує за Instagram коханої, інакше би ризикував не впізнати її з новою стрижкою.
Експериментувати з волоссям узялася в 2021-му й співачка Тіна Кароль. Вона рішуче обрізала чілку, щоби стати більш різкою та загадковою, а свій блонд зробила дещо холоднішим.
А от співак Віталій Козловський, схоже, вирішив залишити в старому році все зайве. І цим зайвим стала його борідка.
Колишня нардепка Надія Савченко цього року ще глибше поринула в розкриття своєї жіночності та романтичності. До слова, хлопці, її серце поки не зайняте.
А серед західних зірок королевою - чи, радше, принцесою - перевтілень цього року можна назвати 20-річну Біллі Айліш. Дівчина змінила екстравагатні лантухуваті вбрання на сексуальні сукні та корсети з панчохами. Деякий час побула білявкою, а нещодавно перефарбувалася в шатенку.
Нагадаємо, в кардинальних змінах, причому не на краще, багато хто запідозрив акторку Демі Мур. Подейкували про вкрай невдалу пластику, але кінодіва зрештою всіх заспокоїла: її обличчя стало невпізнаваним просто через мейкап.
А от хто дійсно зважився на операцію і дуже цим задоволений, то це актор Елліот Пейдж, який іще торік був жінкою на ім'я Еллен. Зірці "Академії Амбрелла" зробили реконструкцію грудей і тепер він із гордістю демонструє підкачаний торс у мережі.
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