Шишпор у Дубаї знялася на пляжі з донькою від Бущана. ФОТО
Четвер, 13 січня 2022, 13:59
Прима-балерина, народна артистка України Христина Шишпор зустріла Новий рік у Дубаї, і зовсім не проти, щоби 2022-ий, згідно з прикметою, минув у неї так, як розпочався.
"Вочевидь, у цьому році я дуже швидко прийматиму рішення та подорожуватиму з сім'єю та найкращими друзями", - зазначила ексдружина футболіста Георгія Бущана, поділившись фото з їхньою спільною донькою Юлею.
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У добірці є й відео, де дівчинка гасає по піску біля води.
Нагадаємо, Христина з Георгієм розлучилися кілька років тому. В голкіпера збірної з футболу є дівчина, яка йому смачно готує.
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