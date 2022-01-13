Бужинська в купальнику та з незвичною зачіскою защедрувала з Домінікани. ВІДЕО
13 січня 2022, 15:45
Те, що співачка Катерина Бужинська зараз відпочиває з родиною в Домінікані, ніякий не привід лишити замерзлих українських шанувальників без щедрівки в її виконанні.
Святкове відеозвернення артистка розмістила в Instagram.
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Нагадаємо, раніше Бужинська розказувала, що святкує Різдво і 25-го грудня, і 7-го січня. А перед Новим роком зірка встигла знятися в досить сміливій фотосесії.
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