Бужинська посвітила бюстом у зухвалому золотому прикиді. ФОТО
Співачка Катерина Бужинська, яка, будучи багатодітною мамою, сама почувається грайливою дівчинкою, показалася в черговому ефектному аутфіті. Вбрана в золото зірка продемонструвала пишний бюст підписникам свого Instagram.
"Передноворічна метушня🎄😉, як все встигнути? 🤗Складання новорічного меню, купівля подарунків, організація розваг для родини, а ще й концерти", - зізналася вона.
Нагадаємо, 42-річна Катя не приховує, що обожнює попоїсти, зокрема шкідливого та солоденького. Але, на щастя, артистка виграла в генетичну лотерею і на її фігурці не позначаються навіть тортики на ніч.
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