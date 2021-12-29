Бужинська посвітила бюстом у зухвалому золотому прикиді. ФОТО

Співачка Катерина Бужинська, яка, будучи багатодітною мамою, сама почувається грайливою дівчинкою, показалася в черговому ефектному аутфіті. Вбрана в золото зірка продемонструвала пишний бюст підписникам свого Instagram.

"Передноворічна метушня🎄😉, як все встигнути? 🤗Складання новорічного меню, купівля подарунків, організація розваг для родини, а ще й концерти", - зізналася вона.

Перед Новим роком Катерина встигла попозувати для чергової фотосесії фото олесі іскової з instagram бужинської

Як вам лук артистки?

Ну що, дівчата, рішуче крокуємо в 2022-ий на таких каблах?

Нагадаємо, 42-річна Катя не приховує, що обожнює попоїсти, зокрема шкідливого та солоденького. Але, на щастя, артистка виграла в генетичну лотерею і на її фігурці не позначаються навіть тортики на ніч.

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