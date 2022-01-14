"Не фанатка заліза": Дементьєва у крихітному бікіні розкрила секрет своїх тренувань
Модель Юліана Дементьєва, яка нещодавно розповіла про своє харчування, поділилася також секретами тренувань.
Своєму воркауту красуня присвятила окремий пост в Instagram, у якому зізналася також, що спорт в її житті – змалечку. У дитинстві Дементьєва займалася балетом упродовж 10 років. Згодом стала грати в баскетбол за університетську команду.
Наразі модель займається за власною системою вдома, а також практикує кікбоксинг.
"За 1,5 години домашнього фітнесу я намагаюся залучити всі групи м’язів, починаючи із розминки, плавно перехожу до кардіо – потужного комплексу (біг на місті, стрибки, бурпі…). Потім до основної частини: пропрацювання та приведення в тонус нижньої та верхньої частин тіла… пресу та спини. Обов’язково у кінці роблю розтяжку", – написала Юліана.
Такої ж схеми модель дотримується на тренуваннях по кікбоксингу. Красуня радить додавати кардіо до воркауту, наприклад, біг, їзду на велосипеді чи інтервальні тренування.
Дементьєва зізналася, що не любить "залізо". В основному, тренується із власною вагою. Щоб уникнути травм Юліана, зокрема, радить не забувати про розтяжку.
Нагадаємо, Дементьєва нещодавно повернулася із Таїланду, де встигла наробити купу гарячих фото.
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