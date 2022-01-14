"Не фанатка заліза": Дементьєва у крихітному бікіні розкрила секрет своїх тренувань

Модель Юліана Дементьєва, яка нещодавно розповіла про своє харчування, поділилася також секретами тренувань.

Своєму воркауту красуня присвятила окремий пост в Instagram, у якому зізналася також, що спорт в її житті – змалечку. У дитинстві Дементьєва займалася балетом упродовж 10 років. Згодом стала грати в баскетбол за університетську команду.

Наразі модель займається за власною системою вдома, а також практикує кікбоксинг.

"За 1,5 години домашнього фітнесу я намагаюся залучити всі групи м’язів, починаючи із розминки, плавно перехожу до кардіо – потужного комплексу (біг на місті, стрибки, бурпі…). Потім до основної частини: пропрацювання та приведення в тонус нижньої та верхньої частин тіла… пресу та спини. Обов’язково у кінці роблю розтяжку", – написала Юліана.

На відпочинку модель не лише себе фотографує, але й заходи сонця

Такої ж схеми модель дотримується на тренуваннях по кікбоксингу. Красуня радить додавати кардіо до воркауту, наприклад, біг, їзду на велосипеді чи інтервальні тренування.

Дивлячись на такий прес, хочеться мерщій записати всі поради Дементьєвої

Дементьєва зізналася, що не любить "залізо". В основному, тренується із власною вагою. Щоб уникнути травм Юліана, зокрема, радить не забувати про розтяжку.

Нагадаємо, Дементьєва нещодавно повернулася із Таїланду, де встигла наробити купу гарячих фото.

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