Текіла, кава та голодування: Дементьєва розповіла про свої харчові звички
Модель Юліана Дементьєва, яка лиш нещодавно позувала у купальнику на пляжі в Таїланді, розповіла про свої харчові звички.
За словами дівчини, калорії вона не рахує. Інколи влаштовує голодування, а звична кількість прийомів їжі на день – 2 рази.
Однак попри відносну "легкість" режиму харчування, є і деякі чіткі правила.
"Кожного дня в основу мого раціону входять продукти зеленого кольору – 70%... Їхня особливість у хлорофілі. Це пігмент, який надає їм насичений зелений колір. З його допомогою на молекулярному та клітковому рівнях відбувається регенерація, боротьба з різними інфекціями й підвищення імунітету", – розповіла Юліана, і наголосила, що зелені продукти містять багато інших корисних елементів.
Також модель зізналася, що приймає вітаміни та різні добавки, але за порадами лікаря.
А чого в раціоні Дементієвої нема, так це солодкого. Вона його просто не любить. Виключила красуня також молочні продукти, але дозволяє собі кілька порцій еспресо на день.
В алкоголі Юліана собі не відмовляє. Зазвичай обирає червоне вино або текілу.
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Нагадаємо, раніше Дементьєва відверто розповіла про свої параметри.
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