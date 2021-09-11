"Калорії не рахую": Дементьєва похизувалася стрункою фігуркою та назвала свою вагу
Субота, 11 вересня 2021, 07:30
Модель Юліана Дементьєва не робить секрету з того, як їй вдається підтримувати своє тіло в чудовій формі. Навпаки, вона докладно все розказує та показує тренування.
У Instagram красуня назвала свої параметри.
"177 сантиметрів. 57,7 кіло. 33 роки", - написала Юліана.
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"Тренування 3-4 рази на тиждень. Домашній фітнес, робота з власною вагою за власною методикою + кікбоксинг. Харчування - акцент на олужнення організму. Калорії не рахую", - поділилася вона.
Як відомо, чоловік Дементьєвої, екснардеп В’ячеслав Константіновський у свої 60 теж має спортивне тіло, якому позаздрить чимало молодих хлопців.
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