"Калорії не рахую": Дементьєва похизувалася стрункою фігуркою та назвала свою вагу

Модель Юліана Дементьєва не робить секрету з того, як їй вдається підтримувати своє тіло в чудовій формі. Навпаки, вона докладно все розказує та показує тренування.

У Instagram красуня назвала свої параметри.

"177 сантиметрів. 57,7 кіло. 33 роки", - написала Юліана.

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"Тренування 3-4 рази на тиждень. Домашній фітнес, робота з власною вагою за власною методикою + кікбоксинг. Харчування - акцент на олужнення організму. Калорії не рахую", - поділилася вона.

Як відомо, чоловік Дементьєвої, екснардеп В’ячеслав Константіновський у свої 60 теж має спортивне тіло, якому позаздрить чимало молодих хлопців.

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