Дементьєва у Таїланді похвалилася спортивним тілом у бікіні. ФОТО
23 грудня 2021, 12:36
Модель Юліана Дементьєва проводить зимові канікули в теплих краях.
Красуня, яка не приховує свої параметри, похизувалася спортивним тілом на пляжі в Таїланді.
На відпочинку Юліана встигла не лише наробити фото в купальнику, але і познайомитися з "місцевим жителем", а також потренуватися.
Нагадаємо, Юліана заміжня за ексдепутатом В’ячеславом Константіновським. У пари солідна різниця у віці – понад 27 років. Хоча це не заважає чоловікові тримати себе у прекрасній формі, не гірше ніж у дружини.
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