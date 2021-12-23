Дементьєва у Таїланді похвалилася спортивним тілом у бікіні. ФОТО

Четвер, 23 грудня 2021, 12:36

Модель Юліана Дементьєва проводить зимові канікули в теплих краях.

Красуня, яка не приховує свої параметри, похизувалася спортивним тілом на пляжі в Таїланді.

 
Годинник – невід'ємна частина пляжного луку
фото instagram@yulianadementieva
 
Своїм тілом модель хизується не лише на пляжах, але й у рекламних кампейнах
 

На відпочинку Юліана встигла не лише наробити фото в купальнику, але і познайомитися з "місцевим жителем", а також потренуватися.

 
Ось таких гостей можна зустріти на пляжі у Таїланді
 

Нагадаємо, Юліана заміжня за ексдепутатом В’ячеславом Константіновським. У пари солідна різниця у віці – понад 27 років. Хоча це не заважає чоловікові тримати себе у прекрасній формі, не гірше ніж у дружини.

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