Астаф'єва в хижому бікіні "незухвало" попозувала перед зграєю пенсіонерів

Модель та співачка Даша Астаф'єва поділилася новою порцією світлин із відпочинку, зізнавшись, що всі останні дні надає перевагу саме леопардовому принту.

"Лайфхак, як виглядати не зухвало в "леопадре"! В усьому винен фотограф Саша, котрому тринадцять років, та зграя пенсіонерів, котрі радили, як краще стати", - повідомила зірка.

Даша милувала око зграї пенсіонерів фото з instagram астаф'євої

Із такою фігуркою, ще й у такому купальнику складно виглядати не зухвало

Астаф'єва поцікавилася в підписників, який це діагноз, коли тягне на леопардове

Нагадаємо, Даша вже декілька місяців як "красива та самотня". Із бізнесменом Артемом Кімом вони так і не дійшли до вівтаря.

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