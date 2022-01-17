Астаф'єва в хижому бікіні "незухвало" попозувала перед зграєю пенсіонерів
17 січня 2022, 09:44
Модель та співачка Даша Астаф'єва поділилася новою порцією світлин із відпочинку, зізнавшись, що всі останні дні надає перевагу саме леопардовому принту.
"Лайфхак, як виглядати не зухвало в "леопадре"! В усьому винен фотограф Саша, котрому тринадцять років, та зграя пенсіонерів, котрі радили, як краще стати", - повідомила зірка.
Нагадаємо, Даша вже декілька місяців як "красива та самотня". Із бізнесменом Артемом Кімом вони так і не дійшли до вівтаря.
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