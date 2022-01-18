67-річна Крісті Брінклі похизувалася стрункою фігурою коло дзеркала. ФОТО
Вівторок, 18 січня 2022, 13:30
Американська модель та акторка Крісті Брінклі зачарувала шанувальників, продемонструвавши свій пляжний лук коло дзеркала.
Підписники 67-річної зірки у Instagram засипали її компліментами.
"Дідько, дівчино, чи ти взагалі старішаєш?.. Несеш вогонь на пляж... Ти - взірець добре прожитого життя", - пишуть Крісті.
Як відомо, Брінклі - матір трьох дітей від різних шлюбів. Кілька років тому кралечка позувала для глянцю в образі Мерилін Монро.
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