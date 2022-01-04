70-річна акторка Джейн Сеймур у купальнику посвітила стрункою фігуркою на пляжі. ФОТО
Британсько-американська акторка Джейн Сеймур, "дівчина Бонда" та зірка Playboy попозувала в купальнику під час відпочинку в Таїланді.
Світлиною та мотивуючими словами вона поділилася з підписниками у Instagram.
"Коли щось тебе гнітить, завжди намагайся дивитися вгору!", - порадила Джейн, закликавши підтримувати одне одного.
Нагадаємо, акторка, відома також за серіалами "Доктор Квін" та "Метод Комінскі", запевняє, що не вдається до фотошопу.
На думку Сеймур, щоби добре виглядати в похилому віці, зовсім не потрібно докладати якихось суперзусиль.
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