70-річна акторка Джейн Сеймур у купальнику посвітила стрункою фігуркою на пляжі. ФОТО

Британсько-американська акторка Джейн Сеймур, "дівчина Бонда" та зірка Playboy попозувала в купальнику під час відпочинку в Таїланді.

Світлиною та мотивуючими словами вона поділилася з підписниками у Instagram.

У лютому Джейн виповниться 71 фото з instagram сеймур

"Коли щось тебе гнітить, завжди намагайся дивитися вгору!", - порадила Джейн, закликавши підтримувати одне одного.

Нагадаємо, акторка, відома також за серіалами "Доктор Квін" та "Метод Комінскі", запевняє, що не вдається до фотошопу.

Нещодавно Сеймур сфотографувалася зі своїми колегами за серіалом "Доктор Квін"

На думку Сеймур, щоби добре виглядати в похилому віці, зовсім не потрібно докладати якихось суперзусиль.

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