Чистісінька краса: 59-річна Демі Мур без мейкапу знялася в гарячій ванні. ФОТО

Американська акторка Демі Мур порадувала шанувальників своїм свіжим та молодим видом без мейкапу. Для Instagram 59-річна кінодіва зробила селфі просто в ванні.

"Гаряча ванна та медитація рано-вранці. Усамітнення та пісні вітру", - написала Мур.

Ось як починає ранок Демі Мур фото з instagram мур

Нагадаємо, свого часу Демі мала серйозну залежність від алкоголю та рецептурних ліків. Вона неодноразово проходила програми реабілітації, аж поки не перемогла в битві за своє здоров'я.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Демі Мур розказала, як у 15 років рідна мати продала її ґвалтівникові

Демі Мур зізналася, що її шлюб із Кутчером зруйнував секс утрьох

Неначе сестрички: 58-річна Демі Мур із доньками попозувала для кампейну купальників