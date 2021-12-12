Чистісінька краса: 59-річна Демі Мур без мейкапу знялася в гарячій ванні. ФОТО
12 грудня 2021, 11:32
Американська акторка Демі Мур порадувала шанувальників своїм свіжим та молодим видом без мейкапу. Для Instagram 59-річна кінодіва зробила селфі просто в ванні.
"Гаряча ванна та медитація рано-вранці. Усамітнення та пісні вітру", - написала Мур.
Нагадаємо, свого часу Демі мала серйозну залежність від алкоголю та рецептурних ліків. Вона неодноразово проходила програми реабілітації, аж поки не перемогла в битві за своє здоров'я.
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