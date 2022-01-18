Вілл Сміт замилував мережу танцем із 85-річною мамою. ВІДЕО
Вівторок, 18 січня 2022, 17:29
53-річний американський актор Вілл Сміт привітав маму з днем народження.
Кіноартист опублікував відео, на якому вони з Керолайн Брайт танцюють під хіт Вітні Х’юстон.
"Сьогодні тобі 85! З Днем Народження, Мамо. Давай танцювати до 100 років", - написав актор.
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Нагадаємо, Вілл Сміт одружений із Джадою Пінкетт-Сміт ще з 1997 року. Наразі їм належить статус однієї з найміцніших пар у Голлівуді. Але не завжди все було так сонячно. Минулого року актор розповів, як пережив кризу у стосунках із дружиною.
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