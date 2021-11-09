Тантричний секс та галюциноген: Вілл Сміт розповів, як пережив кризу у стосунках з дружиною

Голлівудський актор Вілл Сміт поділився подробицями стосунків з дружиною Джадою Пінкетт-Сміт. У своїй книзі "Will" чоловік розповів про кризовий період у, після якого вони тимчасово розійшлись.

Як пише The Independent, трапилось це у 2011-му році. Тоді актор влаштував грандіозну кількаденну вечірку на честь дня народження коханої. Сміт найняв улюблених художників Джади, аби ті написали для них картини, підготував відео, де з'являлася покійна бабуся Пінкетт-Сміт. Окремим сюпризом для іменинниці став виступ співачки Мері Джей Блайдж.

Джаді та Віллові Смітам ледь вдалося врятувати свій шлюб фото з instagram вілла сміта

Попри розмах гулянки, дружина не оцінила подарунок. Вона навіть вимагала "скасувати все" просто в розпал святкування, назвавши його "небувалим проявом егоїзму". Після таких слів актор заявив, що "втомився намагатися зробити дружину щасливою".

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Пара вирішила розійтись, після чого в житті актора почався складний період. У мемуарах він зізнався, що під час подорожі островом Тринідад познайомився з експерткою з тантричного сексу, яка детально розповіла все про цю практику. У розмові з нею Сміт зізнався, що "хотів би мати гарем". Також актор звернувся до шамана. Той запропонував чоловікові спробувати галюциногенний напій – аяваску. Актор зізнався, що загалом пробував його 14 разів.

14 разів!

"Я плавав глибоко в космічному просторі… я був на трильйони світлових років від Землі", — написав Сміт у своїй книзі.

Пізніше пара возз'єдналась. Актори вирішили дати стосункам ще один шанс. Наразі їм належить статус однієї з найміцніших пар у Голлівуді. 53-річний Вілл та 50-річна Джада разом вже 24 роки. У Смітів є двоє спільних дітей: син Джейден та донька Віллоу.

Нагадаємо, раніше Джада Пінкетт-Сміт визнала, що мала стосунки зі співаком Огастом Альсіною. Першим про це розповів сам хлопець. Він заявив, що мав інтимний зв’язок із акторкою з благословення її чоловіка Вілла Сміта.

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