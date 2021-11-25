Вілл Сміт пригадав, як блював від оргазмів

Американський актор Вілл Сміт, який у своїх мемуарах зізнався, що вживав галюциноген та вивчав тантричний секс, поділився ще одним дуже особистим моментом зі свого минулого.

Виявляється, колись кінозірку нудило від сексу. В буквальному сенсі.

Фрагменти з його книги спогадів наводить The Huffington Post.

Як розказав Вілл, колись він був закоханий у дівчину, яку звали Мелані. Вона була "центром його життя", але стосунки завершилися дуже болісно - Мелані зрадила його, коли він був у турі. Тоді Сміт теж пустився берега і став спати з жінками направо й наліво.

Віллові мемуари, що мають назву "Will", вийшли дуже, дуже відвертими фото getty images

"У мене був секс зі стількома жінками, і це настільки суперечило суті мого єства, що в мене розвинулася психосоматична реакція на оргазм. Я в буквальному сенсі відчував блювотні позиви, а іноді навіть блював", - зізнався 53-річний актор.

"Щоразу я думав, сподівався на Бога, що ця прекрасна незнайомка виявиться "тією єдиною", що покохає мене, тією, хто прожене цей біль. Але незмінно лишався я, ригаючий та жалюгідний. А погляд у очі тих жінок навіть робив мою муку ще глибшою", - пригадав Вілл.