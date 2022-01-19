Лопес покрасувалася в зухвалому луці зі шкіряним ліфом. ФОТО
Середа, 19 січня 2022, 09:45
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес продемонструвала черговий стильний аутфіт у своєму Instagram.
"Із курткою чи без куртки?", - запитала 52-річна артистка думки підписників.
Коментатори, як і варто було очікувати, поділилися на три табори. Хтось вважає, що з курткою лук виглядає стильніше. Комусь здається, що не варто ховати таку красу, як бюст Джей Ло в шкіряному ліфі. А є такі, хто впевнений, що зірка бездоганна в обох варіантах.
Нагадаємо, подейкують, Дженніфер рішуче налаштована незабаром дійти до вівтаря з актором Беном Аффлеком, хоча й із другої спроби.
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