Лопес покрасувалася в зухвалому луці зі шкіряним ліфом. ФОТО

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес продемонструвала черговий стильний аутфіт у своєму Instagram.

"Із курткою чи без куртки?", - запитала 52-річна артистка думки підписників.

Черговий стильний образ Джей Ло фото з instagram лопес

Коментатори, як і варто було очікувати, поділилися на три табори. Хтось вважає, що з курткою лук виглядає стильніше. Комусь здається, що не варто ховати таку красу, як бюст Джей Ло в шкіряному ліфі. А є такі, хто впевнений, що зірка бездоганна в обох варіантах.

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Цікаво, Бенові який варіант більше до вподоби?

Нагадаємо, подейкують, Дженніфер рішуче налаштована незабаром дійти до вівтаря з актором Беном Аффлеком, хоча й із другої спроби.

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