"Це брехня": Лопес розповіла, що насправді думає про скандальне інтерв’ю Аффлека щодо шлюбу з Гарнер

Співачка Дженніфер Лопес, заперечила чутки, буцімто її "вибісило" скандальне інтерв’ю Бена Аффлека, де актор називає невдалий шлюб із Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму.

"Це брехня. Це зовсім не те, що відчуваю. Я не можу поважати його як батька і людину більше, ніж роблю це зараз", – сказала Лопес у коментарі виданню People.

Заява артистки стала мало не першим її офіційним коментарем про стосунки з Аффлеком фото instagram@people

Аффлек, якого відразу після горе-інтерв’ю звинуватили у неповазі до колишньої дружини, поспішив виправдатися в ефірі Jimmy Kimmel Live!

"Це – не так, не те, що я думаю. Якраз навпаки, це зовсім протилежне до того, хто я й у що я вірю", – сказав Аффлек.

Актор наголосив, що він любить і поважає Гарнер. А також додав, що у попередньому інтерв’ю головною метою було показати, як вони з колишньою "піклуються одне про одного та про їхніх дітей, яких ставлять на перше місце".

Нагадаємо, Бен Аффлек розповів у інтерв’ю чимало подробиць свого лікування від алкозалежності у 2018-му. Зокрема, актор зазначив, що почувався "як у пастці" у шлюбі з Гарнер і частково саме через це почав пити.

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