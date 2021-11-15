"Йому потрібна передишка": інсайдер розповів про проблеми в стосунках Аффлека і Лопес

Схоже, у зіркових коханців, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека не все так ідеально. Подейкують, 52-річна артистка вже хоче заміж. Акторові ж темпи розвитку їхніх стосунків здаються надто швидкими.

За інформацією інсайдера OK! Magazine, співачка побоюється, що вони з коханим віддаляються одне від одного.

Лопес поринула в роман із Аффлеком одразу після розриву з нареченим фото getty images

Наразі парочка працює у різних країнах над власними проєктами: Дженніфер у Ванкувері на зйомках фільму "Мати", а Бен у Техасі знімається у науково-фантастичному трилері "Гіпнотик". За словами інсайдера, Аффлек "насправді насолоджується такою перервою".

"Йому потрібна була передишка, – розповідає інсайдер, – а Джен відчула такий його настрій, її це лякає".

За інформацією джерела, цього разу Лопес, яка так і не дійшла до вівтаря з Алексом Родрігесом, має намір "закінчити історію щасливо".

Дженніфер тисне на Бена, щоби не барився і кликав її заміж? фото getty images

"Вона дала чітко зрозуміти Бену, що розраховує на реальні зобов’язання і очікує, що він незабаром зробить пропозицію", – додає інсайдер.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес познайомились на зйомках фільму "Джилі" у 2001-му році. Тоді співачка все ще була одружена з хореографом Крісом Джадом, що не завадило їй закохатись в актора.

У 2002-му "Бенніфер" оголосили про заручини (звісно, Джей Ло на той момент встигла швиденько розлучитись). Весілля пара мала зіграти у вересні 2003-го. Але все скасували за декілька днів до церемонії.

За 20-річну перерву у стосунках Аффлек встиг одружитись й розлучитись з акторкою Дженніфер Гарнер. За 13 років шлюбу у пари народилися дочки Вайолет та Серафіна і син Сем. Кілька років тому актор лікувався від алкогольної та ігрової залежності.

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