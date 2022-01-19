"Закальонна" Кузнєцова, Бабкін та Хіменес-Браво запірнули в ополонку на Водохреща
Канадський телеведучий і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво нарешті зрозумів, чому українці – такий вольовий народ.
Він просто пірнув в ополонку на Водохреща і поділився враженнями в Instagram.
"…Вольовий, свободолюбний і "нескорений" — це одразу стає ясно після того, як виринаєш із крижаної води на Водохреще. Якщо чесно, це мій перший досвід пірнання – нарешті зважився це зробити! Бажання зрозуміти, чому ця традиція така важлива для українців, у чому її сенс і як на це можна погодитися, взяло гору", - зізнався Хіменес-Браво.
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Також не зрадили традицію пірнання володарка найбільших грудей країни Міла Кузнєцова та музикант Сергій Бабкін.
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А от мер Києва Віталій Кличко щось цього року не поспішає пірнати і постити фото себе в крижаній водичці.
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