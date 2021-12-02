Оргії та позбавлення цноти: Хіменес-Браво розповів про секс-пропозиції від жінок

49-річний канадський та український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво любить сам завойовувати жінку та грати з неї у любовну гру, беручи ініціативу на себе.

І попри різноманітні секс-пропозиції, які він отримував від протилежної статі, телеведучий віддає перевагу сексу з почуттями та справжньою близькістю між партнерами.

На тему інтимних стосунків Хіменес-Браво поміркував у своєму Instagram.

"Секс утрьох: так чи ні? Друзі, світ уже інший) Я вірю, що у Радянський Союз секс теж був. Але зараз без шлюбу мати статевий зв'язок – особистий вибір кожного. У моєму досвіді було багато пропозицій від дівчат. Якщо тут хтось не любить говорити на відверті теми – далі краще не читайте)", - почав свої одкровення Ектор.

Хіменес-Браво раптом вирішив поміркувати про секс фото з instagram

"Так ось, українські дівчата знають, чого хочуть. Іноді вони можуть взяти все у свої руки – і це мене відштовхує, якщо чесно. Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно добиватися дівчина, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, як кажуть, дівчина має "здатися" чоловіку, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт – це гра", - наголосив ресторатор.

Надто активні та нав'язливі жінки відштовхують Ектора

Також Хіменес-Браво уточнив, що саме жінки роблять не так.

"Не дають пограти в цю саму гру і одразу вбивають всю інтригу. Особливо коли вип'ють, що я дуже не люблю. Так, мені пропонували секс утрьох, пропонували позбавити невинності, просили відвезти в аеропорт і зробити все, що завгодно, пропонували купити путівку і зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс", - перелічив (чи похвалився) шеф.

Цікаво, чи шеф-кухар погодився бодай на одну з тих заманливих пропозицій

"Мені дуже важливі почуття та зв'язок між партнером. Не просто секс, а знати людину, намагатися догодити, знайти всі ключі до неї, знайти загальний ритм. Ось тоді відбувається найкращий зв'язок – коли ви любите, і дружите, і хочете один одного", - підкреслив Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше телеведучий розповідав, що вчинив три спроби самогубства.

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