Два кіло олів’є і Париж: Міла Кузнєцова розказала про новорічні плани

Власниця найбільшого бюсту в країні Міла Кузнєцова любить зустрічати новий рік у подорожах.

Ось і цього року карантин і ковід не завадять рекордсменці полетіти до Парижа. Щоправда, невідомо, чи вийде у Міли знайти у французькій столиці два кілограми олів’є – саме стільки салату пишнотіла краля полюбляє їсти новорічної ночі.

"Мені подобається зустрічати Новий рік у різних країнах. Якось робила це на Нікобарських островах на березі океану. Так і цього року – хочу максимально урізноманітнити своє життя, тому полечу до Парижа", – розповіла Кузнєцова за лаштунками концерту "Музична платформа".

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Модель такж зауважила, що зустрічати рік удома чи наодинці – варіант не для неї. Білявка полюбляє яскраві та веселі гулянь. Та щоби було багато олів’є.

"Ми завжди до новорічного столу купуємо 2 кілограми олів'є! Я його просто люблю! І у святкову ніч наїдаюся вдосталь. А як із цим складеться у Парижі – поки не знаю. В принципі, пригощатимемось тим, що подадуть", - резюмувала Кузнєцова.

Міла любить свято, подорожі та веселощі фото з instagram

До речі, днями Кузнєцова була головою журі на конкурсі Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021.

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