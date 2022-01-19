Осадча і Горбунов у вишиванках відсвяткували Водохреща і привітали сина з 5 місяцями

Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча, які нещодавно повернулися з відпустки, відзначили одразу дві події - Водохреща і день народження молодшого сина.

Це надихнуло зіркову пару на радісні дописи в Instagram.

"Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові і злагоди вашим родинам", - привітала Осадча своїх підписників.

Вишиванки дуже пасують Катерині та Юрію фото з instagram осадчої

Пара підкріпила привітання ніжним поцілунком

А Горбунов опублікував світлини з молодшим сином і написав декілька побажань.

Молодшому члену зіркової родини вже 5 місяців фото з instagram горбунова

"Нам сьогодні 5 місяців! Так все швидко! Зростай, синочку, здоровим та щасливим", - привітав малюка татусь.

Нагадаємо, у грудні Катя з Юрою похрестили Данила.

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