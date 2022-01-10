Осадча в Таїланді наробила мокрих селфі в купальнику
10 січня 2022, 09:40
Зіркова телепарочка, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, зустрівши Новий рік у засніжених Карпатах, тепер, для контрасту, гайнули туди, де тепліше. Подружжя обрало для відпочинку Таїланд.
Як зізналася в Instagram Катя, сонце і море - це її "підзарядка".
Пляжними фото та селфі телеведуча щедро ділиться зі своїми шанувальниками.
View this post on Instagram
"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай (традиційна страва тайської кухні - ред.) даром не пройде )", - зазначила Осадча.
Як відомо, в серпні Катерина стала мамою втретє, подарувавши чоловікові синочка Данила. А Горбунов замовив їй іще й доньку, для якої вже обрав ім'я.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Квіткова, Стужук, MamaRika та Осадча: найгарячіші мамці 2021-го
Приєднуйтесь до дискусії