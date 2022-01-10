Осадча в Таїланді наробила мокрих селфі в купальнику

Зіркова телепарочка, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, зустрівши Новий рік у засніжених Карпатах, тепер, для контрасту, гайнули туди, де тепліше. Подружжя обрало для відпочинку Таїланд.

Як зізналася в Instagram Катя, сонце і море - це її "підзарядка".

Горбунов і Осадча впіймали захід сонця у своє селфі

Пляжними фото та селфі телеведуча щедро ділиться зі своїми шанувальниками.

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"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай (традиційна страва тайської кухні - ред.) даром не пройде )", - зазначила Осадча.

Катя "підзаряджається"

Подружжя оглядає місцеві цікавинки

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Як відомо, в серпні Катерина стала мамою втретє, подарувавши чоловікові синочка Данила. А Горбунов замовив їй іще й доньку, для якої вже обрав ім'я.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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