Осадча в Таїланді наробила мокрих селфі в купальнику

Понеділок, 10 січня 2022, 09:40

Зіркова телепарочка, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, зустрівши Новий рік у засніжених Карпатах, тепер, для контрасту, гайнули туди, де тепліше. Подружжя обрало для відпочинку Таїланд.

Як зізналася в Instagram Катя, сонце і море - це її "підзарядка".

 
Горбунов і Осадча впіймали захід сонця у своє селфі

Пляжними фото та селфі телеведуча щедро ділиться зі своїми шанувальниками.

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"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай (традиційна страва тайської кухні - ред.) даром не пройде )", - зазначила Осадча.

 
 
 
 
Катя "підзаряджається"
 
 
Подружжя оглядає місцеві цікавинки
 
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Як відомо, в серпні Катерина стала мамою втретє, подарувавши чоловікові синочка Данила. А Горбунов замовив їй іще й доньку, для якої вже обрав ім'я.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова 

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