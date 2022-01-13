"Уперед до доньки": Горбунов розказав, як змінилися їхні з Осадчою стосунки після народження ще одного сина

Телеведучий Юрій Горбунов, який уже натякав, що слідом за двома синами від Катерини Осадчої хоче ще й донечку, дотримується цього плану.

Адже після народження молодшого хлопчика, Данила, їхні стосунки з коханою дружиною лише покращилися.

Про це, а ще про те, хто помагає їм із Іваном та Данилом, Юра розказав у інтерв'ю Beauty Hub.

"Стосунки ще більше зміцнилися. "Вперед до доньки", назвемо так", - зі сміхом зізнався Горбунов.

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Осадча з Горбуновим "прямують" до доньки фото з instagram

Зі слів Юрія, діти мотивують їх із Катею та надихають ще глибше поринати в роботу і нові проєкти, адже все це - заради них. "Тили" ж прикривають няня та бабуся.

"У нас є няня. До нас приїжджає бабуся. Без нянь ми би не впоралися, звісно. Тому якщо раніше ми могли після роботи поїхати ще десь із друзями зустрітися або просто в ресторані повечеряти, зараз ви квапимося додому. І не лише тому, що так треба, а тому що кортить - до дітей, поки вони не вляглися спати, щоби з ними ще погратися. Або раніше вранці прокинутися, поки Іван іще не в садку. Це щасливі, приємні турботи", - запевнив телеведучий.

51-річний Горбунов не хоче зупинятися на двох синах

Нагадаємо, у серпні минулого року в Осадчої з Горбуновим народився другий син, Данило. Первістку подружжя, Івану, незабаром виповниться 5 років.

Також у Катерини є 19-річний син Ілля від першого шлюбу.

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