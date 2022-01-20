Камінська в рожевому бікіні посвітила дупцею з райського місця

Українська співачка Слава Камінська, яка продовжує відпочивати на Занзібарі, побалувала фанатів спокусливою світлиною своєї п’ятої точки в купальнику.

Звабливе фото Камінська опублікувала в своєму Instagram.

"Обіцяю завтра вийти в сторіс і розповісти вам про це райське місце. Як же це було мені потрібно, як це все вчасно і влучно! Всіх цілую, незабаром буде альбом", - написала Слава.

Камінська має багато татуювань, до речі, одне з них вона набила власноруч

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Нагадаємо, співачка не приховує, що її краса не лише від природи. Якось вона показала, як її вводять у наркоз перед ліпосакцією. А ще співачка поділилася, як підколола губи та обличчя.