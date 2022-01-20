Камінська в рожевому бікіні посвітила дупцею з райського місця
Четвер, 20 січня 2022, 10:20
Українська співачка Слава Камінська, яка продовжує відпочивати на Занзібарі, побалувала фанатів спокусливою світлиною своєї п’ятої точки в купальнику.
Звабливе фото Камінська опублікувала в своєму Instagram.
"Обіцяю завтра вийти в сторіс і розповісти вам про це райське місце. Як же це було мені потрібно, як це все вчасно і влучно! Всіх цілую, незабаром буде альбом", - написала Слава.
Нагадаємо, співачка не приховує, що її краса не лише від природи. Якось вона показала, як її вводять у наркоз перед ліпосакцією. А ще співачка поділилася, як підколола губи та обличчя.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії