Камінська у купальнику похизувалася ніжками на морському узбережжі. ФОТО

Співачка Слава Камінська не порушила зіркової традиції відпочивати взимку на пляжі. Артистка вже навіть встигла поділилася із підписниками в Instagram сексі-фото.

"Щаслива перезавантажитися перед важливими починаннями. Це буде шалено. Перший сольний альбом… Неймовірно, але факт. Хто б міг про це подумати ще 2 роки тому", – написала Слава під знімком, на якому позує у бірюзовому бікіні.

На відпочинок Камінська поїхала з подружками. Для відпустки компанія обрала Занзібар.

Нагадаємо, нещодавно артистка запостила архівні фото у весільній сукні. Позувала ексучасниця гурту "НеАнгели" у снігах.

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