Седокова з чоловіком злилися у пристрасному поцілунку під водою. ВІДЕО

39-річна співачка Ганна Седокова разом із чоловіком баскетболістом Янісом Тіммою замилували мережу палким відео.

Парочка, яка в одязі шубовснула в басейн, поділилася роликом у ТikTok та Instagram і вже встигла назбирати купу лайків.

"Кохання – це дорога. Неідеально пряма і порожня без інших машин. В тебе постійно хтось врізається. Якийсь ідіот підрізає", - написала артистка.

Аня та Яніс в прямому сенсі "пірнули" у кохання з головою

"Кохання – це коли тебе заносить. Кохання – це швидкість, яку ти перевищуєш. Кохання – це помилки, які ти робиш. Це купини на дорогах, затори, незрозумілі шляхи, сотні суперечок про те, яка дорога була швидшою. Але це все одно кохання. Важливе єдине питання: хочете ви їхати в різних автівках або в одній ", - наголосила вона.

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Нагадаємо, наразі Седокова перебуває в третьому офіційному шлюбі. Раніше співачка зізналася, що саме баскетболіст Яніс Тімма став першим чоловіком, у якого вона по-справжньому закохалася.