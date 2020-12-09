Весільні кадри, сльози та поцілунки: Седокова представила кліп про своє кохання до Тімми. ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова представила кліп на пісню "Привязана к тебе", яку присвятила своєму молодому чоловікові Янісу Тіммі.

Як зазначила аристка, відео вийшло майже документальним, адже в нього увійшли зворушливі кадри з весілля пари.

"...Таким і має бути відео. Без глянцевої історії та з моїм героєм. З найкращим із людей. Моїм...", - написала Аня в Instagram.

Седокова присвятила нову пісню та кліп Тіммі й їхньому коханню

"...Мені хочеться розказати, що в цьому житті обов'язково є надія. І ніхто не казав, що все буде ідеально. Якщо по-справжньому, це завжди складно. Це падіння, сумніви, драма, біль та іноді сльози. Але якщо це справжнє, якщо ви повинні бути разом, то обов'язково будете. Йти рука в руці по цій дорозі життя", - запевнила вона.

Романтична "документалка" майже повністю складається з архівних відео парочки

Ну і куди ж без цього кадру

А Яніс - пустун

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Нагадаємо, 37-річна Седокова запевняє, що не розбивала перший шлюб 28-річного Тімми. Але його ексдружина свого часу називала її хвойдою.

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