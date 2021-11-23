Седокова зізналася, що закохана вперше в житті: Перед своїм принцом ти зустрінеш 38 мудаків

Співачка Ганна Седокова, яка тепер перебуває в своєму третьому офіційному шлюбі, зізналася, що саме баскетболіст Яніс Тімма став першим чоловіком, у якого вона по-справжньому закохалася.

Про це 38-річна артистка сказала в інтерв'ю "вМесте".

"Ті почуття, які я пережила вже зараз, вони набагато ширші, більші...", - поділилася Аня.

"Для того, щоби зробити все правильно, по-справжньому... Круто, коли ти зустріла його одразу, в 16, у школі, ви сиділи за однією партою, ви прожили одне з одним життя до 90 років, померли в один день. Але так буває дуже рідко. Як правило, перед своїм принцом ти зустрінеш 38 мудаків, які скалічать тебе. Тому що ти нічого не розумієш, тому що ти - наївна дурепа", - зазначила вона.

Зі слів Седокової, вона була недосвідченим дівчиськом, коли вперше вийшла заміж, за футболіста Валентина Белькевича, та народила старшу доньку Аліну. Артистка пригадала, як виписувалася з пологового в своє нове життя.

"Я настільки була дитям, що в мене була єдина торбинка, рожева, за 23 долари, мабуть... на ній був ведмедик. Я ось із цією рожевою торбинкою, з дитиною і з чоловіком, який уже переспав з пів країни...", - розказала вона.

На думку Ганни, вона - одиначка, якій пощастило зустріти такого самого одинака в особі Яніса, і тепер вони обоє не одинокі. А ось із мамою та братом зірка не підтримує близьких стосунків.

Після "38 мудаків" співачка нарешті зустріла свого принца

"Я людина, яка більше не підпускає до себе близько своїх родичів. Тому що я побудувала високий паркан, і мені теж цим часто дорікають, кажути типу: "Як тобі не соромно, ти мусиш пробачити, обійняти, притиснути до грудей і все життя далі проживати цей біль, лише тоді ти зможеш стати щасливою." Перепрошую, але я вже зараз щаслива", - наголосила вона.

Седокова підкреслила, що дуже вдячна матері за те, цим стала, і ніколи не заборонятиме тій спілкуватися з онуками.

Нагадаємо, нещодавно Ганна розповіла, що 8-річному віці була жертвою домагань із боку коханця матері.

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