Седокова зізналася, що закохана вперше в житті: Перед своїм принцом ти зустрінеш 38 мудаків
Співачка Ганна Седокова, яка тепер перебуває в своєму третьому офіційному шлюбі, зізналася, що саме баскетболіст Яніс Тімма став першим чоловіком, у якого вона по-справжньому закохалася.
Про це 38-річна артистка сказала в інтерв'ю "вМесте".
"Ті почуття, які я пережила вже зараз, вони набагато ширші, більші...", - поділилася Аня.
"Для того, щоби зробити все правильно, по-справжньому... Круто, коли ти зустріла його одразу, в 16, у школі, ви сиділи за однією партою, ви прожили одне з одним життя до 90 років, померли в один день. Але так буває дуже рідко. Як правило, перед своїм принцом ти зустрінеш 38 мудаків, які скалічать тебе. Тому що ти нічого не розумієш, тому що ти - наївна дурепа", - зазначила вона.
Зі слів Седокової, вона була недосвідченим дівчиськом, коли вперше вийшла заміж, за футболіста Валентина Белькевича, та народила старшу доньку Аліну. Артистка пригадала, як виписувалася з пологового в своє нове життя.
"Я настільки була дитям, що в мене була єдина торбинка, рожева, за 23 долари, мабуть... на ній був ведмедик. Я ось із цією рожевою торбинкою, з дитиною і з чоловіком, який уже переспав з пів країни...", - розказала вона.
На думку Ганни, вона - одиначка, якій пощастило зустріти такого самого одинака в особі Яніса, і тепер вони обоє не одинокі. А ось із мамою та братом зірка не підтримує близьких стосунків.
"Я людина, яка більше не підпускає до себе близько своїх родичів. Тому що я побудувала високий паркан, і мені теж цим часто дорікають, кажути типу: "Як тобі не соромно, ти мусиш пробачити, обійняти, притиснути до грудей і все життя далі проживати цей біль, лише тоді ти зможеш стати щасливою." Перепрошую, але я вже зараз щаслива", - наголосила вона.
Седокова підкреслила, що дуже вдячна матері за те, цим стала, і ніколи не заборонятиме тій спілкуватися з онуками.
Нагадаємо, нещодавно Ганна розповіла, що 8-річному віці була жертвою домагань із боку коханця матері.
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