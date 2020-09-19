"Я більше не наречена": Седокова відгуляла весілля з Тіммою. ФОТО
Співачка Ганна Седокова підтвердила, що офіційно вийшла заміж. 28-річний баскетболіст Яніс Тімма став третім чоловіком 37-річної артистки.
Весілля відбулося ще 6-го вересня, але лише тепер Аня зізріла, щоби поділитися своєю радістю.
Весільні фото вона поширила в Telegram, а про своє заміжжя розказала Іванові Урганту, на чию програму завітала разом із коханим. Про це пише StarHit.
"Так, ми вже одружилися. Я більше не наречена. Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Вирішили просто розписатися та відсвяткувати в сімейному колі", - зізналася Седокова.
Як повідомляє Telegram-канал "Антиглянец", весілля Ганни та Яніса пройшло в підмосковній Барвисі. На нареченій, ймовірно, була сукня від Zuhair Murad.
До слова, може бути, що Аня тепер ніяка не Седокова. Чоловік артистки, поділившись у Instagram весільним фото, підписав його "Містер та місіс Тімма".
Нагадаємо, також цілком може бути, що парочка офіційно стала подружжям іще в липні.
Фото з Instagram Тімми, з Telegram Седокової та "Антиглянец"
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