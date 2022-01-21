Екс-"НеАнгела" Віку в купальнику зафотобомбив дзьобатий мальдівський мешканець

Колишня учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка нині відпочиває на Мальдівах, порадувала своїх фоловерів креативним фотосетом на тлі Індійського океану.

Компанію 36-річній співачці склав птах, який випадково опинився у кадрі.

Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.

"Ну як же вдало в кадрі опинився "мальдівський лелека" або чапля, доповнив мою фотосесію! До чого б це… ", - написала Віка.

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Вікторії підклали дзьобату фотобомбу

Схоже, у співачки з’явився конкурент, який захотів отримати свій шматок "слави"

Але врешті птах утратив інтерес до Віки

Нагадаємо, колись співачка розповіла, що купальники складають велику частину її гардеробу. Зірка зізналася, що їх в неї більше 300 одиниць.