Екс-"НеАнгела" Віку в купальнику зафотобомбив дзьобатий мальдівський мешканець
21 січня 2022, 12:30
Колишня учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка нині відпочиває на Мальдівах, порадувала своїх фоловерів креативним фотосетом на тлі Індійського океану.
Компанію 36-річній співачці склав птах, який випадково опинився у кадрі.
Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.
"Ну як же вдало в кадрі опинився "мальдівський лелека" або чапля, доповнив мою фотосесію! До чого б це… ", - написала Віка.
Нагадаємо, колись співачка розповіла, що купальники складають велику частину її гардеробу. Зірка зізналася, що їх в неї більше 300 одиниць.
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