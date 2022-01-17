Екс-"НеАнгел" Віка посвітила тілом у мальдівських заростях: Спонсор цієї публікації - спорт
Колишня учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка у сольному творчому плаванні зветься Viktoria, зараз відпочиває на Мальдівах. Своїми фото в бікіні 36-річна кралечка викликає люту заздрість пропагує фітнес.
"Головний спонсор цієї публікації - спорт", - коротко написала Віка, покрасувавшись у блакитному купальничку.
До слова, днями Смеюха заінтригувала романтичним зізнанням.
"Я щаслива та задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь СВІТ від емоцій, що мене переповнюють. Як я можу сказати ні, звісно", - поділилася Віка, начебто натякаючи, що сказала комусь особливому "так".
"Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько та у всіх на виду. Мені би мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила", - додала артистка, побажавши всьому світові кохання.
Нагадаємо, Слава Камінська нещодавно говорила, що в Віки новий бойфренд.
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