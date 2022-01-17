Екс-"НеАнгел" Віка посвітила тілом у мальдівських заростях: Спонсор цієї публікації - спорт

Колишня учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка у сольному творчому плаванні зветься Viktoria, зараз відпочиває на Мальдівах. Своїми фото в бікіні 36-річна кралечка викликає люту заздрість пропагує фітнес.

"Головний спонсор цієї публікації - спорт", - коротко написала Віка, покрасувавшись у блакитному купальничку.

Віка на Мальдівах похизувалася спортивним тілом фото з instagram смеюхи

От хто на Новий рік не налягав на олів'є!

До слова, днями Смеюха заінтригувала романтичним зізнанням.

"Я щаслива та задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь СВІТ від емоцій, що мене переповнюють. Як я можу сказати ні, звісно", - поділилася Віка, начебто натякаючи, що сказала комусь особливому "так".

Невже співачка натякнула на заручини?

"Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько та у всіх на виду. Мені би мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила", - додала артистка, побажавши всьому світові кохання.

Нагадаємо, Слава Камінська нещодавно говорила, що в Віки новий бойфренд.

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