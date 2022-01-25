Тодоренко в купальнику показала свій мексиканський релакс без чоловіка

Телеведуча Регіна Тодоренко згадала давню зіркову традицію взимку ніжитися під теплим сонцем і гайнула в Мексику.

Першу порцію контенту із тулумських пляжей Тодоренко запостила мало не відразу. Зокрема, ведуча показала, як розслабляється та справляється зі стресом за допомогою дихальних практик.

І поки Регіна ловить дзен у Тулумі її чоловік, співак Влад Топалов вдома разом із сином бавиться у снігах.

На відпочинку Тодоренко не забула про домашніх і написала цілий пост вдячності чоловікові й родині.

"Я вдячна своєму чоловікові за можливість полетіти на край світу без тревоги за сина, адже я знаю, що чоловік прикриє тил в екстреному випадку. Ти – неймовірний чоловік і надійний відповідальний батько. Я таких ще не зустрічала", – написала Регіна.

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко відпочивала в ОАЕ разом із сином та батьками. До речі, благовірного із ними не було.

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