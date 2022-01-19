"Холод у стосунках і втеча з дому на роботу": Тодоренко розповіла про кризи у шлюбі з Топаловим

Телеведуча Регіна Тодоренко та співак Влад Топалов, які одружилися в 2018-му, відтоді, виявляється, пережили вже кілька криз шлюбу. Найскладнішим виявився перший їхній рік у статусі батьків.

У цьому жінка зізналася своїм підписникам у Instagram, поділившись зворушливим відео чоловіка з 3-річним Майклом.

31-річна Регіна заговорила про кризи шлюбу

"Знайти супутника по житті іноді буває нелегко, а вже яке настає розчарування, якщо один із вас, виявилося, геть не готовий до батьківства... Шкода, що ми розуміємо такі важливі речі надто пізно, але ніколи не пізно щось змінити! Ніколи не пізно стати кращою версією себе, зробити апгрейд старим програмам, врешті-решт сходити до психолога, щоби помогли відремонтувати душу", - написала Регіна.

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"Перший рік життя утрьох нам, зізнаюся, було непросто, як і всім. Виникає відчуття, що ти не належиш собі, що нестримних веселощів, як раніше, вже не буде, холод у стосунках і втеча з дому на роботу стає частою моделлю поведінки людей, що раніше любили одне одного", - поділилася вона.

Утім, зі слів Тодоренко, їм із Топаловим таки вдалося разом упоратися з цими випробуваннями.

"Я безмежно рада, що саме ти - мій чоловік і батько нашого сина! Ми пережили вже декілька криз і потихеньку підступаємо до 5-річчя наших стосунків. Страшно, але як цікаво, з тобою нудно не буває", - звернуласі вона до свого Влада.

Нагадаємо, до зустрічі зі своєю майбутньою дружиною Топалов страждав на наркозалежність. Як свого часу зізналася Тодоренко, вона рада, що не знала його таким.

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